ما يشاع عن اتصالات بين ايران واميركا في الايام الاخيرة هو محض اكاذيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء اضاف المصدر "ان مزاعم موقع اكسيوس، المعروف دوما بنشر اخبار مفبركة عن العلاقات الايرانية الاميركية، حول حدوث اتصال بين ايران واميركا خلال الايام الماضية هي غير صحيحة وغير حقيقية".

وتابع المصدر: نظرا الى زيادة الضغوط العسكرية والاقتصادية على ترامب فانه اصيب بالعجز والان اصبح يروج في السياسية لوجود اتصالات، وذلك بهدف التاثير على اسعار الطاقة، في وقت لم تتراجع عملياته التدميرية والعسكرية ضد المدنيين الايرانيين بل تشهد تزايدا.

واضاف المصدر الايراني المطلع لـ تسنيم: ان ايران لا تثق ابدا بوعود ترامب ، لقد هاجم ترامب ايران مرتين على الاقل عبر التلاعب بالاكاذيب خلال محادثات كانت تشهد تقدما.

وختم المصدر: لا يوجد اي اتفاق في متناول اليد، يؤمن المصالح الطويلة الامد للامن القومي لايران وحلفائها الاقليميين، ومن المؤكد ان الظروف الامنية في المنطقة لن تعود الى ما قبل الحرب.

