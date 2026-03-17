١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١:٠٥ م

كالاس: حرب الشرق الاوسط ليست حرب اوروبا

صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ان الحرب الجارية في الشرق الوسط ليس حرب اوروبا واضافت ان الاوروبيين لا يرغبون في استمرار الاشتباكات.

وافادت وكالة مهر للانباء ان كالاس قالت في تصريحها ان الخلل في قطاع النفط والغاز له اثر كبير على الاقتصادات الاوروبية واضافت : نحن لا نرغب في استمرار النزاع ووجود حرب لا تنتهي كما اننا نرغب في تقوية مهام القوات البحرية للاتحاد الاوروبي لكن لا تغييرات ستحصل الان.

