كالاس: حرب الشرق الاوسط ليست حرب اوروبا

وافادت وكالة مهر للانباء ان كالاس قالت في تصريحها ان الخلل في قطاع النفط والغاز له اثر كبير على الاقتصادات الاوروبية واضافت : نحن لا نرغب في استمرار النزاع ووجود حرب لا تنتهي كما اننا نرغب في تقوية مهام القوات البحرية للاتحاد الاوروبي لكن لا تغييرات ستحصل الان.
/انتهى/
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ان الحرب الجارية في الشرق الوسط ليس حرب اوروبا واضافت ان الاوروبيين لا يرغبون في استمرار الاشتباكات.
رمز الخبر 1969308
تعليقك