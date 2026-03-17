لاریجاني ينشر رسالة عشية مراسم تشييع جثامين شهداء مدمرة دنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني رسالة عشية مراسم تشييع جثامين شهداء مدمرة دنا التي استهدفتها امريكا في تصرف جبان، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

استشهاد ابطال القوة البحرية لجيش الجمهوريه الاسلامية الايرانية في مدمرة دنا، هو جزء من تضحيات الشعب الايراني الشجاع الذي تجلت في لحظة النضال هذه مع المستكبرين العالميين.

ان ذكرى هؤلاء الشهداء خالدة في قلوب الشعب الايراني وتمنح بنيان الجيش الايراني قواما في القوات المسلحة لسنوات طويلة.

واسئل الله تعالي ان يزيد في علو درجات هؤالاء الشهداء الاحباب.

علي لاریجاني

