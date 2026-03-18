١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٨ ص

السفارة الإيرانية ترد على افتراءات رئيس البرلمان النرويجي

أدانت السفارة الإيرانية في أوسلو في بيان لها إدعاءات رئيس البرلمان النرويجي المناهضة لإيران، وحذرت من استغلال منصبه لتبني مواقف سياسية ضد البلاد.


أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مما جاء في البيان: إن رئاسة البرلمان تعتبر من أهم المسؤوليات السياسية في أي نظام حكم، ويُتوقع من الأشخاص الذين يتولون هذا المنصب، أين يتخذوا مواقف مسئولة ومبنية على معلومات دقيقة.
وأضاف البيان أن مكانة البرلمان يجب ألا تتحول إلى منبر وأداة لتسوية الحسابات السياسية مع الجمهورية الإسلامية و الشعب الإيراني.وتابع البيان :يجدر برئيس البرلمان أن يدين مذبحة ميناب ومذابح غزة ولبنان والعدوان الغاشم على إيران والعقوبات الظالمة المفروضة على إيران بدلاً من الترويج لابن ديكتاتور إيران السابق بحجة الدفاع عن الشعب الإيراني.
You are replying to: .
