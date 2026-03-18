ايران توجه رسالة الى الامم المتحدة حول العدوان الاميركي على جزيرتي خارك وابو موسى

وأفادت وكالة مهر للأنباء وجه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة امير سعيد ايرواني رسالة الى امين عام منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حول الهجمات الجوية الواسعة على جزيرتي ابو موسى وخارك الايرانيتين في الخليج الفارسي وقال: ان ايران نفذت وستنفذ العمليات الدفاعية اللازمة والمتناسبة ضد قواعد ومنشآت المعتدين في المنطقة.

وجاء في جانب من الرسالة: ان الولايات المتحدة الاميركية ، فضلا عن مواصلتها جرائمها الفظيعة في انحاء ايران، بدات منتصف ليلة الجمعة 13 مارس هجمات جوية واسعة وقصف مكثف للجزيرتين الايرانتين في الخليج الفارسي؛ ابو موسى وخارك.

واضاف: ان هذه الهجمات استهدفت بلا هوادة وبصورة غير قانونية جزيرة خارك، التي تعد احد المراكز الحيوية للبنية التحتية للطاقة وصادرات النفط، وبناء عليه فقد عرّضت البنية التحتية الحيوية المدنية لاخطار جادة.

وقال: بعد هذه الهجمات غير المسؤولة، اعلن رئيس الولايات المتحدة في بيان عام على منصات التواصل الاجتماعي علنا مسؤولية هذا العمل العدواني وهدد بانه سيستهدف جميع المنشآت والبنى التحتية النفطية في هذه الجزيرة.

