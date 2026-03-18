رسالة من مقر خاتم الانبياء (ص) الى الشعب الاردني المسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث بأسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي العقيد ابراهيم ذوالفقاري مخاطبا الشعب الاردني المسلم: على الشعب الاردني المسلم ان يطلب من حكومته بانه لا تسمح لامريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب والمزيف، ان يستخدموا اراضي الاردن منطلقا للعدوان على ايران الاسلامية والشعب الايراني المسلم.
/انتهى/
دعا المتحدث بأسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي، الشعب الاردني المسلم الى مطالبة حكومته بان لايكون الاردن منطلقا للعدوان الصهيوامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر 1969339
تعليقك