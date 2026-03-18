وزير الخارجية: الشهيد لاريجاني يعد رمزا للاعتدال والعقلانية والرؤية الاستراتيجية العميقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ان الشهيد علي لاريجاني يعد رمزا للاعتدال والعقلانية والرؤية الاستراتيجية العميقة.

جاء ذلك في رسالة تعزية اصدرها وزير الخارجية اليوم الاربعاء، بمناسبة استشهاد امين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي لاريجاني".



وذكر عراقجي في رسالته هذه: بمزيد من الاسى واللوعة،تلقينا شهادة امين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي لاريجاني" اثر العمل الارهابي للعدو الصهيو-امريكي السفاح.واتقدم بخالص التعازي لقائد الثورة الاسلامية ولعائلة الشهيد الكريمة و للشعب الايراني الابي.



وقال عراقجي: ان الشهيد علي لاريجاني يعد رمزا للاعتدال والعقلانية والرؤية الاستراتيجية العميقة. وبشخصيته النادرة المخضرمة في المجالات الخارجية والداخلية،لعب دورا مؤثرا وفعالا في قرارات البلاد البناءة.



و اكمل: لقد وُفقت عن قرب للتعاون والعمل معه خلال رئاسته لمجلس الشورى الاسلامي ورئاسته المجلس الأعلى للأمن القومي،لأستفيض عن كثب من قدراته الفكرية والادراية وعشقه للوطن. فقدانه يمثل خسارة فادحة لا تُعوَّض لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وختم عراقجي رسالته هذه، مؤكدا ان وزارة الخارجية ستواصل سياستها بدقة وتآزر وجهود مضاعفة استناد الى الارث الفكري والتجربة العملية مع هذا الشهيد العظيم.

