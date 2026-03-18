عراقجي: سنضع ضوابط وآليات جديدة لمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي خلال حوار مع قناة الجزيرة على اهمية مضيق هرمز كممر مائي استراتيجي وقال: مضيق هرمز هو ممر مائي مهم يقع في جوار ايران وبالطبع لن نسمح ان يستخدمه اعدائنا.

وأشار الى الوضع الأمني الحالي اطراف هذا لمصيق وقال: في الوقت الحالي الحرب جارية قرب هذا المضيق ومن الطبيعي ان لاترغب بعض الدول في استخدام هذا المضيق بسبب انعدام الامن فيه.

واكد عراقجي على وضع آليات جديدة لمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب وقال: يجب ان نعمل بطريقة ان العبور الآمن عن هذا المضيق بشكل دائم ان يخضع لضوابط محدد ويأخذ مصالح ايران والمنطقة بعين الاعتبار.

واشار الى استشهاد امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقال: الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع ببنية سياسية واجتماعية واقتصادية قوية.

وأضاف: لا ادري لماذا لم يتفهم الامريكان والصهاينة بعد ان وجود او عدم وجود شخص واحد لايؤثر كليا على هذه البنية و ان النظام السياسي في ايران مستحكمة.

واشار الى استمرار العدوان الصهيو الامريكي وقال: نحن لم نقيد ردنا فقط على القواعد العدو الرسمية، بل نستهدف قوات العدو اينما يتجمعون وهذا سببه امريكان.

واكد وزير الخارجية ان هذا الحرب ليست حربنا ولا حرب الشعب الامريكي وكذلك حرب المنطقة، بل انها فقط حرب الحكومة الامريكية.

وقال عراقجي: نحن لا نؤمن بوقف اطلاق النار، انما نؤمن بنهاية الحرب؛ وبشكل دقيق يعني نهاية الحرب في كل الجبهات.هذا الامر لصالح السلام في المنطقة حيث انه ولمرة واحدة يتم حل مسألة الحرب في المنطقة ليعم السلام في ارجاء المنطقة كلها سواء في لبنان، اليمن، العراق، ايران وسائر دول المنطقة. نؤمن بأن السلام في المنطقة يجب ان يتناول كافة الجوانب بدقة وكل الدول بشكل شامل.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت فتوى الشهيد القائد آية الله العظمى الخامنئي (رض) ستبقى معتمدة مع قائد الثورة الاسلامية الجديد، قال عراقجي: العقيدة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما كانت ومازالت عقيدة سلمية. سعينا ومازلنا نسعى بالتمسك في حقنا بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

واستطرد وزير الخارجية معتبرا انه "لن يكون هناك تفاوت بين وجهة النظر السابقة والحديثة في المسألة النووية"، مؤكدا ان " قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي في صحة جيدة، ويتولى زمام امور البلاد بشكل كامل."

