قائد الجيش: الرد على اغتيال الشهيد لاريجاني سيكون صارما وباعثا على الندم

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أعرب قائد الجيش الايراني عن تعازيه في استشهاد امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، مؤكدا على دور الشهيد البارز في تعزيز البنية الامنية والاستراتيجية في البلاد.

واعتبر اللواء حاتمي، الشهيد لاريجاني شخصية موثوقة لدى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ان خدماته اامصيرية ستصبح خالدة في تاريخ البلاد.

وأكد ان اغتيال الشهيد لاريجاني الجبان، لن يحدث اى خلل في ارادة الشعب الايراني الكبير في مسار الحفاظ على استقلال البلاد وسيادته وحريته وكذلك الجمهورية الاسلامية.

وشدد اللواء حاتمي انه وبالاتكال على الله تبارك وتعالى سيتم الرد الصارم والرادع والباعث على الندم علي امريكا المجرمة والكيان الصهيوني المزور في الوقت والمكان المناسبين وسنأثر لدماء هذا الشهيد والآخرين من الشهداء الأعزاء.

/انتهى/