وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فرانس برس، فقد شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا بأكثر من 30% بعد رد إيران الحاسم على عدوان الكيان الصهيوني على منشآت الغاز في البلاد. كما أفادت وكالة رويترز بأن قيمة العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 115 دولارًا للبرميل.
تشير تقارير إعلامية إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في أوروبا بعد رد إيران الحاسم على عدوان الكيان الصهيوني على منشآت حقل بارس الجنوبي
وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فرانس برس، فقد شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا بأكثر من 30% بعد رد إيران الحاسم على عدوان الكيان الصهيوني على منشآت الغاز في البلاد. كما أفادت وكالة رويترز بأن قيمة العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 115 دولارًا للبرميل.
