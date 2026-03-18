الحرس الثوري يوجه تحذيرا عاجلا: ابتعدوا عن المنشآت النفطية في السعودية والامارات وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوری الاسلامی تحذيرا عاجلا دعا فيه المواطنين الى الابتعاد من المنشات النفطية المشير ادناه:

۱) مصفاة سامرف – السعودية

۲) حقل الحصن الغازي – الإمارات

۳) مجمع الجبیل للبتروكيماوي– السعودية

۴) مجمع مسیعید البتروكيمياوي و شرکة مسیعید – قطر

۵) مصفاة رأس لفان (المراحل ۱ و ۲) – قطر

وحسب البيان، ان هذه المراكز تحول الى اهداف مشروعة وسيتم استهدافها خلال الساعات المقبلة، فعليه ندعو المواطنين والموظفين الابتعاد عنها فورا.

يذكر اننا كنا قد حذرنا مسبقا بشكل صريح حكامكم من الدخول في هذا المسير واللعب مصير شعوبهم.

