  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٥:٣٤ م

الحرس الثوري يوجه تحذيرا عاجلا: ابتعدوا عن المنشآت النفطية في السعودية والامارات وقطر

الحرس الثوري يوجه تحذيرا عاجلا: ابتعدوا عن المنشآت النفطية في السعودية والامارات وقطر

دعا الحرس الثوری الاسلامی المدنيين الى الابتعاد عن المنشات النفطية في السعودية والامارات وقطر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوری الاسلامی تحذيرا عاجلا دعا فيه المواطنين الى الابتعاد من المنشات النفطية المشير ادناه:

۱) مصفاة سامرف – السعودية
۲) حقل الحصن الغازي – الإمارات
۳) مجمع الجبیل للبتروكيماوي– السعودية
۴) مجمع مسیعید البتروكيمياوي و شرکة مسیعید – قطر
۵) مصفاة رأس لفان (المراحل ۱ و ۲) – قطر

وحسب البيان، ان هذه المراكز تحول الى اهداف مشروعة وسيتم استهدافها خلال الساعات المقبلة، فعليه ندعو المواطنين والموظفين الابتعاد عنها فورا.

يذكر اننا كنا قد حذرنا مسبقا بشكل صريح حكامكم من الدخول في هذا المسير واللعب مصير شعوبهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1969352

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات