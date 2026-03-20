وزير الخارجية ينتقد النهج السلبي والانحيازي لبريطانيا ازاء الحرب ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال هذا الاتصال ناقش الجانبان ابعاد وتداعيات الحرب التي فرضتها امريكا والكيان الصهيوني على ايران كما تطرقا الى الاوضاع الجارية في المنطقة وتبادلا الآراء بشأنها.



واشار الوزير عراقجي الى شن العدوان العسكري على ايران وللمرة الثانية خلال المفاوضات قائلا "ان امريكا والكيان الاسرائيلي وخلافا لكافة القوانين والقواعد الدولية قاما بمهاجمتنا ما ادى الى استشهاد قائدنا وبعض كبار المسءولين وعدد كبير من مواطنينا الابرياء ومنهم 170 تلمذة وتلميذ في مدرية ابتدائية في عدوان غادر.



كما استعرض عراقجي الخطوات الدفاعية الايرانية لمواجهة العدوان الامريكي الاسرائيلي، منتقدا النهج السلبي والمنحاز لبريطانيا وبعض الدول الاوروبية تجاه هذا العدوان الصارخ الذي ينتهك القانون الدولي.



وشدد عراقجي على حق ايران الاصيل في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة قائلا "نحن نحترم سيادة دول الجوار ولم ننوي مهاجمتها لكن وللاسف فان القواعد الامريكية هي في هذه الدول ويتم شن هجمات علينا انطلاقا منها وان هذه الدول لم تقم بمسؤوليتها بمنع استخدام اراضيها لشن الهجوم على ايران.



كما ادان عراقجي بشدة مهاجمة منشآت حقل بارس الجنوبي وانتقد عدم ادانة هذا الهجوم الخطير والمغامرة وانتقد ايضا موقف بريطانيا وبعض الدول الاخرى في ادانة الرد الايراني.



وحذر عراقجي من مغبة تقديم اية مساعدة للمعتدين الذين يقومون بعمل غير قانوني واضاف "ان مثل هذه الخطوات تؤدي فقط الى المزيد من التوتير وتعقيد الاوضاع.



