٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٨:١٥ م

عراقجي: على الولايات المتحدة وإسرائيل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات على المنشآت النووية

اكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي في رسالة الى الاامم المتحدة انه على الولايات المتحدة وإسرائيل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالةٍ إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وصف وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية بأنها انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي، ودعا المنظمة إلى اتخاذ إجراءاتٍ فورية.

وأعلن عراقجي أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية السلمية في نطنز وبالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقواعد الآمرة للقانون الدولي.

وشدد على أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى تسربٍ واسع النطاق للمواد المشعة، وعواقب وخيمة على الإنسان والبيئة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني هذه الهجمات بأنها أمثلةٌ على جرائم الحرب والاعتداء على السلم الدولي، ودعا إلى إدانة المعتدين، والوقف الفوري للهجمات، والتعويض الكامل.

كما دعا عراقجي مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/

