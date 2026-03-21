قرار صهيوني لاستهداف المسجد الاقصى في اطار تكتيك "الراية الكاذبة" واتهام إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكيان الصهيوني، الذي له تاريخ في مهاجمة العديد من المساجد خلال حرب غزة، قد أبدى مؤخراً مخاوف كاذبة بشأن احتمال استهداف المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى!

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مطلع في وزارة الأمن الايرانية مؤخراً أن الكيان الصهيوني، في أعقاب الارتفاع الكبير في شعبية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين مسلمي المنطقة والعالم الإسلامي نتيجة لموقفها البطولي ضد هجمات العدو الأمريكي الصهيوني، قد قرر استخدام تكتيك "الراية الكاذبة" وينوي اتهام إيران وجبهة المقاومة بتنفيذ الهجوم عبر شن هجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ على المسجد الأقصى، وفي هذا السياق، قام تدريجياً بإجلاء اليهود المقيمين في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى!

/انتهى/