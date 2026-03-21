العدو الصهيو الامریکی یهاجم منشأة نطنز النووية وسط ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العدوان الامريكي الصهيوني صباح اليوم السبت بشن غارة جوية استهدفت منشأة التخصيب في نطنز وسط ايران.



وعلى الاثر قالت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيان انه نظرا للاستعدادات السابقة والتخطيط المسبق فان البيانات التي سجلت في منظومات المسح النووي لم تظهر اي تسريب مشع في هذه المنشاة التي تعرضت للقصف الجوي ، ولا وجود لخطر يهدد سكان المناطق القريبة من المنشأة.



واكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيانها ان هذا الاعتداء يخالف القوانين والتعهدات الدولية ومنها معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وباقي القوانين الخاصة بالسلامة والامن النووي.



وتابع البيان ان الفرق الفنية والمتخصصة التابعة لمركز نظام الامن النووي الايراني قامت على الفور باجراء مسح في المنطقة لرصد اي انتشار للمواد النووية المشعة.



