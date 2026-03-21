الجيش الايراني يهاجم منشآت عسكرية وخزانات وقود في الأراضي المحتلة بوابل من الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهرللأنباء، جاء في البيان رقم 37 الصادر عن الجيش الإيراني: "استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني، فجر اليوم، المنشآت العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، وخزانات الوقود، وموقع تزويد طائرات العدو المقاتلة بالوقود في مطار بن غوريون".

وأضاف البيان: "على الرغم من الرقابة الشديدة التي يفرضها العدو الصهيوني، فإن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش والحرس الثوري الإيراني على المنشآت العسكرية للكيان المحتل في القدس قد أدت إلى تعطيل خطير لعمليات تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، وحركة المطارات والرحلات الجوية في مطار بن غوريون، فضلاً عن نقل القوات العسكرية، وأدت إلى عرقلة حركة القوات عبر خطوط السكك الحديدية، مما قد يعرض حياة المدنيين للخطر".

أكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانه: إنّ امتلاك القوات المسلحة لعدد كبير من الأهداف في الأراضي المحتلة يمنحها القدرة على مواصلة هجمات الطائرات المسيّرة، وستستمر هذه العمليات والضربات القاضية للعدو في عمق الأراضي المحتلة بكل قوة حتى القضاء على التهديد الذي يواجه الشعب الإيراني العزيز.

وأشار البيان إلى أن مطار بن غوريون، بالإضافة إلى كونه مقرًا لطائرات نقل الوقود وخزاناته، يُعدّ مقرًا للوحدات الخاصة ومنشآت القوات الجوية التابعة لجيش الكيان الصهيوني، كما تقع بالقرب منه صناعات الطيران ومراكز صيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الكيان المحتل.

/انتهى/