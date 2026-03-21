بالفيديو..ايران تستهدف المنشاة النووية في ديمونا ردا على العدو..إصابة 40 صهيونياً على الأقل

وأفادت وكالة مخر للأنباء، انهبعد الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على محطة بوشهر للكهرباء ومنشآت نطنز النووية، تلقى العدو درساً قاسياً آخر.

وجهت الضربة الصاروخية على منطقة ديمونا رسالة واضحة: لا توجد منطقة بمنأى عن مدى الصواريخ الإيرانية. على العدو الاستسلام قبل فوات الأوان.

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إصابة 40 شخصاً حتى الآن في الهجوم الإيراني على منطقة ديمونا. هذا العدد في ازدياد مستمر.

كما أفادت إذاعة الكيان الصهيوني بانهيار مبنى في منطقة ديمونا جنوب الأراضي المحتلة بعد إصابته بصاروخ إيراني.

رئيس بلدية ديمونا: لا نزال نجهل عدد الصواريخ التي أصابتنا!

قال رئيس بلدية ديمونا، تعليقا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على منطقة ديمونا: "لا نزال نجهل العدد الدقيق للصواريخ التي أصابتنا، لكننا نعلم أن هناك عدة إصابات".

وأضاف أن النظام التعليمي سيتوقف عن العمل بشكل مؤكد.

