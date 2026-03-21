آية الله السيستاني : ندين بأشد العبارات الحروب الظالمة ونتضامن مع الشعبين الايراني واللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نص هذا البيان تمت قراءته، اليوم السبت، ضمن خطبة صلاة عيد الفطر السعيد في العتبة الحسينية المقدسة، وايضا العبتة الكاظمية المقدسة، وقد تضمن توجيهات المرجعية الدينية العليا في العراق للمؤمنين في عيد الفطر المبارك.



واشار البيان الى، ان "العيد وان كان يحمل في طياته معاني السرور، الا ان قلوب المؤمنين تتقطع ازاء ما يحدث بحق اخواننا في الدين والانسانية"؛ مضيفا انه "وفي الوقت الذي نكبّر فيه الله تعالى فرحا بنعمته، تتعالى صرخات الاطفال، وتنهمر جموع الثكالى، وتتصاعد السنة اللهب فوق بيوت الآمنين في ايران ولبنان بينما يستمر العدوان العسكري على هذين البلدين".



وتابع البيان : ندين بأشد العبارات هذه الحروب الظالمة، وندعو سائر المؤمنين واحرار العالم للتنديد بها والتضامن مع الشعبين الايراني واللبناني المظلومين. كما نناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، لاسيما الدول الاسلامية، لبذل قصارى جهودها لإيقافها.



وشددت المرجعية العليا في العراق على، ان" الايمان عمل ومواساة وفي ظل الظروف العصيبة، فان الواجب الشرعي والانساني يحتم علينا مد يد العون والمساعدة لإخواننا المنكوبين".



ونوّه البيان، بأن "المرجعية الدينية العليا فتحت باب الخير والبركة، وأجازت صرف الحقوق الشرعية في سبيل تخفيف آلام المتضررين في ايران ولبنان. وذلك عبر طرق موثوقة كمكاتب المرجعية العليا او ايصال المساعدات مباشرة لمستحقيها من غير وسيط".



وختم البيان الصادر عن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، مؤكدا بان "العيد فرصة لتجديد العهد مع الله والتسامح فيما بيننا، وصلة الارحام، وتفقد الفقراء والمساكين، وان رحمة الله واسعة وفرجه قريب ونصره ات لا محالة".

