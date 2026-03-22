كازاخستان تعلن استعدادها للمشاركة في حل التوترات الإقليمية عبر القنوات الدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قاسم جومارت توكاييف، في رسالة بعثها إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحكومة والشعب الإيرانيين بمناسبة عيد الفطر المبارك وحلول عيد النوروز، وأعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الأيام المباركة، التي ترمز إلى الخير والإنسانية والقيم الروحية السامية، في إرساء السلام في العالم الإسلامي وتعزيز تضامن الشعوب الشقيقة أكثر من أي وقت مضى.

أكد رئيس كازاخستان، في تصريح له، أن التصعيد السريع للوضع المحيط ببلادكم اليوم يثير قلقاً بالغاً، وأن إيران والدول الإسلامية الشقيقة الأخرى تواجه نتيجةً لهذا الوضع اختباراً صعباً، وأن مرافق حيوية كانت أساساً لحياة سلمية للشعوب البريئة قد تضررت. وشدد قائلاً: "أنا على ثقة بأن إيران ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة بالصبر والحكمة والوحدة والتضامن. وأعتقد أن منع تصعيد التوتر وحل الوضع الراهن عبر القنوات الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية. تدعم كازاخستان هذه المبادرات وتعلن استعدادها للمشاركة فيها".

وأضاف قاسم جومارت توكاييف، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الودية التقليدية القائمة على التفاهم المتبادل بين البلدين في المستقبل، وبما يخدم مصالح الشعبين: "نسأل الله أن يمنّ عليكم ببركات عيد الفطر المبارك ونوروز، وأن يوفقكم في مسؤولياتكم الجليلة، وأن يعم السلام والاستقرار والازدهار إيران".

