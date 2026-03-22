مقر خاتم الانبياء: اذا نفذ ترامب تهديده باستهداف محطات طاقنا، قسنبدأ فورا ردودنا العقابية

وأفادت وكالة مهرللأمباء، انه حذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، من تهديد الرئيس الأمريكي الإرهابي للبنية التحتية للطاقة في إيران، قائلاً: "يواصل الرئيس الأمريكي الإرهابي سلوكه العدواني وزعزعة الأمن العالمي، مهدداً باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز. وقد أكدنا مراراً وتكراراً أن مضيق هرمز مغلق فقط أمام حركة العدو والهجمات الضارة، ولم يُغلق بالكامل بعد، وهو تحت سيطرتنا الدقيقة، ويجري المرور الآمن فيه وفق شروط محددة تضمن أمننا ومصالحنا.

مع ذلك، إذا نُفذت التهديدات الأمريكية بشأن محطات الطاقة الإيرانية، فسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية التالية فوراً:

1. إغلاق مضيق هرمز بالكامل، ولن يُفتح إلا بعد إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة.

2. استهداف جميع محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للكيان الصهيوني على نطاق واسع.

3. تصفية جميع الشركات المماثلة في المنطقة التي يمتلك فيها مساهمون أمريكيون بالكامل.

٤. ستكون محطات الطاقة في دول المنطقة التي تستضيف القاعدة الأمريكية هدفنا المشروع.

كل شيء جاهز للجهاد الكبير الذي يهدف إلى التدمير الكامل للمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة غرب آسيا. لم نبدأ الحرب ولن نبدأها الآن، ولكن إذا ألحق العدو ضرراً بمحطات الطاقة التابعة لنا، فسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن بلدنا ومصالح شعبنا، وستبدأ عملية تدمير الأهداف المحددة دون توقف، ولن يمنعنا شيء من مواصلة عملياتنا لتدمير البنية التحتية للطاقة والنفط والصناعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

