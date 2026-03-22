النائب الأول لرئيس الجمهورية: لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وأرضنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال "عارف" في رسالة: ليلة أمس، الشخص نفسه الذي كان حتى الأمس يتشدق بـ «الصداقة مع الشعب الإيراني»، في استمرار لجرائمه بحق ایران وشعبها، هدد بصراحة باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية؛ وهذا التهديد أثبت أن المخاطب الحقيقي لهذه السياسات هو الشعب الإيراني نفسه بشكل مباشر.

وأضاف: إن الهجوم على البنى التحتية الحيوية لأي أمة هو تهديد مباشر للشعب وانتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. وإن الهجوم على البنية التحتية في إيران سيؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء (ظلام دامس) في المنطقة وحق الدفاع المشروع محفوظ، وسيؤدي استمرار هذا المسار إلى تحميل المهددين مسؤولية العواقب.

وأکد "عارف": إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بهذه الحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن شعبها وأرضها، ونحن من سنحدد متى وكيف ستكون نقطة نهاية الحرب وإن إيران، بشعبها، صامدة.

