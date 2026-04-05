الجيش الايراني يستهدف الصناعات البتروكيماوية وخزانات المنتجات النفطية للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن الجيش الإيراني في بيانه ال 56 أنه، استكمالًا لنجاحات منظومة الدفاع الجوي المتكاملة وإسقاط الطائرات المعادية خلال الليلة الماضية، نفّذ منذ فجر اليوم، ردًا حاسمًا على جرائم العدو الأميركي–الصهيوني، هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت «الصناعات البتروكيميائية وخزانات تخزين المشتقات النفطية» في جنوب الأراضي المحتلة قرب ديمونا، إضافة إلى «مخازن المعدات، ووحدات الاتصالات الفضائية، ومقرات قوات الجيش الأميركي» في قاعدة عسكرية للعدو في جزيرة بوبيان بالكويت.



وأشار البيان إلى أن منشآت البتروكيميائيات ومخزونات الوقود الاستراتيجية تُعد من الركائز الأساسية لتأمين احتياجات الطاقة في جنوب الأراضي المحتلة، ما يمنحها أهمية كبيرة.



كما لفت إلى أن القاعدة العسكرية في بوبيان تُعد أحد المراكز المحورية للقيادة الأميركية في المنطقة، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم العمليات العسكرية في غرب آسيا.



وأوضح أن المخازن المستهدفة كانت تضم ذخائر ومنظومات صاروخية هجومية مثل «هيمارس»، إضافة إلى مرافق الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات الأميركية.



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، بعد تعرض قاعدة عريفجان في الكويت لهجمات سابقة، أنشأت موقعًا جديدًا في جزيرة بوبيان لنشر وحدات الاتصالات والرصد ومراكز التحكم، إلا أنه تعرض بدوره لهجمات بالطائرات المسيّرة.



وأهدى الجيش الإيراني هذه العمليات إلى عزيمة وبسالة أبناء الشعب الإيراني من مختلف القوات، في الجيش والحرس الثوري وقوى الأمن.