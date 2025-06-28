إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن الجيش الصهيوني، اليوم السبت، عن إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية تجاه الأراضي المحتلة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة "بئر السبع" ومناطق أخرى جنوب الأراضي المحتلة.

وفي إثر إطلاق هذا الصاروخ، سمعت صفارات الإنذار أيضاً في منطقتي البحر الميت والنقب.

كما سمع دوي انفجار في منطقة "عراد" شرق بئر السبع. وزعم الجيش الصهيوني حينها أنه اعترض الصاروخ.

بعد إطلاق الصاروخ، كتب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية "حزام الأسد"، على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس" اليوم السبت: "لن نتخلى عن غزة".

وفي الأشهر الأخيرة، صعد الجيش اليمني من وتيرة هجماته بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة دعماً لأبناء قطاع غزة، ورداً على الهجمات العدوانية للجيش الصهيوني على الأراضي اليمنية.

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