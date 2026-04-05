حرس الثورة يستهدف في الموجة 97 أهداف للعدو الأمريكي الصهيوني ومصالحه في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري الاسلامي قال في بيان له:

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت القوة البحرية للحرس الثوري خلال عملية واسعة ومركبة صاروخية وطائرات مسيرة في الموجة 97 من عملية الوعد الصادق بالرمز المبارك يا قاسم ابن الحسن (ع) والمهداة لجميع العاملين في وزارة الطاقة وخاصة الأعزاء في توانير، بتدمير عدة أهداف مهمة للإرهابيين الأمريكيين-الصهاينة ومصالحهم وأصولهم في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه.

1. تدمير موقع تجمع قادة وضباط الإرهابيين الأمريكيين في مكان مغطى بالقرب من القاعدة البحرية "محمد الأحمد" في الكويت باستخدام عدة صواريخ باليستية وكمية كبيرة من الطائرات المسيرة الانتحارية بدقة.

تجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف في تلك المنطقة يدل على وقوع خسائر كبيرة بعد هذا الهجوم.

2. في سياق هذه العملية، تم استهداف سفينة صهيونية تحمل الاسم التجاري "كينغ داو ستار" في قناة ميناء "جبل علي" في الإمارات بصاروخ كروز قدير البحري بدقة. السفينة تحترق حالياً.

3. خلال اليوم الماضي وحتى الآن، تم منع دخول وخروج عدة سفن بسبب عدم وجود تصاريح عبور ضمن إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، وتم توجيه السفن المذكورة إلى المرسى الغربي والشرقي لمضيق هرمز.

توصي القوة البحرية للحرس الثوري طاقم ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج الفارسي وبحر عمان بعدم الانتباه للأخبار الكاذبة وعدم تعريض سلامتهم للخطر، وفي حال الضرورة التواصل عبر القناة 16 الدولية مع إحدى محطات القوة البحرية للحرس الثوري.

4. في سياق هذه الموجة، تم استهداف المنطقة الصناعية التابعة لجيش الكيان الصهيوني في بئر السبع انتقاماً لشرور الكيان الصهيوني الظالم من قبل مقاتلي القوات الجوية الفضائية.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم