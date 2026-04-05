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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٧ م

الإيرانيون في الساحات يشدون على يد القوات المسلحة لاذاقة العدو الويلات

الإيرانيون في الساحات يشدون على يد القوات المسلحة لاذاقة العدو الويلات

خرج الإيرانييون إلى الشوارع والساحات كالمعتاد وبحماس متجدد مع تحقيق القوات المسلحة المزيد من الانتصارات في ساحة المعركة وتكبيد العدو خسائر فادحة.

وأفادت وكالة مهر من الانباء، أنه الإيرانييون يستمرون بالنزول إلى الساحات والشوارع لدعم قولتهم المسلحة التي تكبد العدو الأمريكي الصهيوني خسائر فادحة.

وأكد الإيرانيون في العديد من ساحات وشوارع البلاد على ضرورة الانتقاد لدماء جميع الشهداء والقادة والاستمرار حتى تحقيق النصر الكامل على العدو الغاشم.

أهالي مشهد يستمرون للخريجات إلى الساحات دعما للقوات المسلحة الايرانية

رشت شمال ايران تخرج الشوارع بعد تحقيق الانتصارات المتتالية للقوات المسلحة الإيرانية.

مسيرات أهالي ايلام

كركان لم تترك الساحات أيضا

شیراز في الشوارع دعما للقوات المسلحة

رمز الخبر 1969740

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