المجر في طريقها للعودة إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة للضغط الدولي على تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز المعلومات الفلسطيني، أعلنت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماغيار، يعتزم تقديم طلب لإعادة ضم بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وإذا تم تنفيذ هذا القرار، فقد يزيد الضغط القانوني والسياسي على الكيان الصهيوني.

تجدر الإشارة إلى أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري الحالي والمؤيد للكيان الصهيوني، خسر الانتخابات البرلمانية بعد 16 عامًا في السلطة.

وقد خسر السباق أمام منافسه بيتر ماغيار، زعيم حزب المعارضة "تيسا".

تجدر الإشارة إلى أن حماس كانت قد أعلنت سابقاً في بيان أنها ترحب بالانضمام الرسمي لهولندا وأيسلندا إلى الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

