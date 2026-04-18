١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٨ م

مقر خاتم الأنبياء: التحكم بمضيق هرمز عاد إلى حالته السابقة

اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في ايران اليوم السبت، ان عملية التحكم بمضيق هرمز عادت إلى حالتها السابقة مشيراً إلى أن وضع المضيق سيبقى خاضعاً لسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي اوضح، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفاءً للاتفاقات السابقة في المفاوضات التي تمت بحسن نية، وافقت على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مسيطر عليه. لكن للأسف، فإن الأمريكيين، بنكثهم المتكرر للعهود التي هي سمة دائمة لهم، ما زالوا يواصلون قرصنتهم وقطع الطرق البحري تحت ما يسمى بالحصار.

واضاف المتحدث: ولهذا السبب، عاد التحكم في مضيق هرمز إلى حالته السابقة، وهذا المضيق الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وشدد المتحدث: نعلن أنه طالما لم تضع أمريكا حداً لحرية عبور السفن القادمة من إيران والمتجهة إليها بشكل كامل، فإن وضع مضيق هرمز سيبقى خاضعاً لسيطرة مشددة وعلى حالته السابقة.

