الرئيس الايراني: المطالب المفرطة للامريكيين حال دون حصول اتفاق..يمكن لأوروبا لعب دور بناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، ايمانوئل ماكرون: على الرغم من التفاهمات المدروسة التي تم التوصل إليها بين الطرفين، إلا أن المطالب المفرطة وانعدام الإرادة السياسية لدى كبار المسؤولين الأمريكيين حالا دون إتمام الاتفاق.

وأضاف بزشكيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات في إطار القوانين والأنظمة الدولية فقط، وبهدف حماية حقوق الشعب الإيراني، ويمكن لأوروبا أن تلعب دورًا بنّاءً في حث الولايات المتحدة على الالتزام بهذه الأطر.

تستند سياسة إيران المبدئية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليميين، وتطوير علاقات بنّاءة مع جيرانها. إن المقاربات القائمة على التهديدات والضغوط والعمل العسكري لا تؤدي إلى حل فحسب، بل تزيد من تعقيد القضايا وتفاقم المشاكل التي خلقتها الولايات المتحدة بنفسها. تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، وتعلن، مع الحفاظ على الكرامة الوطنية والسلطة، استعدادها للمحادثات في إطار القانون.

وشدد الرئيس: لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضمان أمن مستدام لمرور السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، وأي تهديد لأمن هذه المنطقة ستكون له تداعيات واسعة النطاق على التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن إيران على أتم الاستعداد لمواجهة أي سيناريو في إطار مصالحها الوطنية.

وتابع بزشكيان: قد تم توضيح شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف إطلاق النار بشكل جليّ، وخلافًا لبعض الادعاءات، فقد أصرّت إيران على التنفيذ الصارم لالتزاماتها، وهو أمر أقرّ به المسؤولون الباكستانيون أيضًا.

