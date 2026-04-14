مهاجراني : أحد بنود المفاوضات مع أمريكا هو الحصول على تعويضات

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "مهاجراني" صرحت في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء عبر وكالة "ريا نوفوستی" بأن فريق المفاوضين الإيرانيين يواصل متابعة ملف التعويضات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الهجمات؛ مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان مطروحا أيضا خلال المحادثات التي جرت في إسلام‌آباد.

وأضافت متحدثة الحكومة أن التقدير الأولي وغير النهائي لحجم الخسائر التي لحقت بإيران نتيجة العدوان الصهيو-امريكي يبلغ نحو 270 مليار دولار، لكنها شددت على أنه لا يمكن اعتماد هذا الرقم بشكل نهائي قبل استكمال عمليات التقييم من قبل المختصين.

كما تطرقت إلى وضع محطة بوشهر النووية التي كانت قد تعرضت لهجمات خلال الاعتداءات الأخيرة؛ مؤكدة أن منشآت محطة بوشهر تعمل حاليا بشكل طبيعي، وأن جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لحماية السكان قد تم اتخاذها.

وأشارت "مهاجراني" إلى أن فرق هيئة الطاقة الذرية طبقت البروتوكولات الوقائية بالكامل، ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة رغم وقوع عدة هجمات قرب المحطة. كما حذرت من أن أي حادث في منشأة نشطة ويحتوي مخزونا من الوقود النووي كان من شأنه أن يلحق أضرارا واسعة بالمنطقة؛ مؤكدة أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخاطر استهداف المحطة على أمن الخليج الفارسي.

/انتهى/