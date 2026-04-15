إعلامي أمريكي يهاجم ترامب: البابا هو الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أضاف هالبرين، أن البابا يحظى دعم 69 بالمئة بين الجمهوريين، و75 بالمئة بين الديمقراطيين. هو محبوب جدا بين جميع الأطياف السياسية. أعتقد أنها معركة يحتاج ترامب للخروج منها.‏

والاثنين، شدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، على أنه لا يخشى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيواصل الدعوة إلى إنهاء الحروب واعتماد الحوار لإيجاد حلول عادة للمشكلات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا لصحفيين يرافقونه في رحلته من روما إلى الجزائر، وذلك ردا على انتقادات حادة وجهها له ترامب الأحد، على خلفية انتقاده الحرب على إيران.

وقال البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ: "لا أخشى إدارة ترامب. أنا لست سياسيا. أنا أتحدث عن الإنجيل"، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء.

وأضاف: "لذلك سأواصل الحديث بصوت عالٍ ضد الحرب. ليست لدي نية للدخول في جدال معه"، في إشارة إلى ترامب.

والأحد هاجم الرئيس الأمريكي بابا الفاتيكان لانتقاده الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، ونشر ترامب صورة لنفسه على هيئة السيد المسيح.

وادعى ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن "البابا ليو متساهل مع الجريمة، وكارثي في السياسة الخارجية"، و"يضر بالكنيسة الكاثوليكية".

واتهمه بأنه يرى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية "أمر مقبول".