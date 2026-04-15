الرئیس الايراني: لدينا الجاهزية الكاملة لدعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس "بزشكيان" أعرب اليوم الأربعاء خلال زيارة تفقدية لجمعية الهلال الأحمر وفي اجتماع مع مسؤولي هذه الجمعية وفرق الإغاثة، أعرب عن تقديره للجهود الواسعة التي تبذلها هذه المنظمة؛ مشددا على دورها البارز والفرید في تقديم الخدمات للمتضررين، ولا سيما في الظروف الحرجة وأوقات الحرب.

وانتقد رئيس الجمهورية الإجراءات المخالفة للقوانين الدولية التي ترتكبها الأطراف المعتدية باستهداف البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المراكز الطبية والتعليمية والإغاثية؛ مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وإنما يؤشر ایضا على العجز واليأس أمام إرادة الشعوب.

كما أعرب الرئيس "بزشكيان" عن شكره وتقديره لمواقف ودعم الدول الصديقة، ومنها الصين وروسيا وتركيا وجمهوریة أذربيجان والعراق وغيرها من الدول؛ معتبرا أن هذا التعاون یجسد مظهرا من مظاهر التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات.