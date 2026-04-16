١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١:٤١ م

الرئيس بزشكيان يبارك للسنغال بيومها الوطني

 في رسالة منه بيوم العيد الوطني للسنغال، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن في تمنياته بتوسيع العلاقات بين البلدين المسلمين والصديقين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقدم الرئيس بزشكيان في رسالته التهاني لرئيس وشعب السنغال بمناسبة اليوم الوطني معرباً عن أمله بالمزيد من تعميق التعاون بين البلدين المسلمين والصديقين ايران والسنغال في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدولية.

