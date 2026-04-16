استخبارات حرس الثورة تعتقل أريعة جواسيس في محافظة "جيلان"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة جيلان، انه تم اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز الموساد في محافظة جيلان بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها كوادر جهاز الاستخبارات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري في محافظة جيلان.

وأفاد التقرير بأن المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال العدوان على إيران.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم هؤلاء العملاء إلى السلطات القضائية بعد رفع دعوى قضائية بحقهم.

