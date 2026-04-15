تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني وأمريكا جنوب شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأجهزة الأمنية أعلنت عن اعتقال 55 عضواً من الزمر الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني وأمريكا في منطقة جنوب شرق إيران، وذلك عبر تنسيق كامل بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية منذ بداية الحرب المفروضة الثالثة وحتى الآن، حيث لقى 13 منهم حتفهم.

وفي سياق استمرار مناورات شهداء الأمن العملياتية، تم رصد وتفكيك عدة خلايا إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخدم أهداف واشنطن وتل أبيب.

وضبطت القوات خلال هذه العمليات الخاصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، وأجهزة اتصال تابعة للحكومة الأمريكية الإرهابية.

يُذكر أن الإرهابيين المعتقلين كانوا قد شرعوا في جمع معلومات عن المواقع والبنية التحتية في المحافظة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية متزامنة مع أي عدوان جوي معادٍ.

وتشمل أهداف هذه الفرق زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق؛ مهاجمة القواعد العسكرية؛ اغتيال المسؤولين، وتحديد المراكز الحساسة كأهداف للغارات الجوية الأمريكية.