الكيان الصهيوني يفتقر إلى أي كفاءة أخلاقية أو قانونية و هجماته ترمز إلى إساءة استخدام التكنولوجيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وعرض مندوبالجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم أمس الأربعاء، في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، الإنجازات العلمية والتكنولوجية الإيرانية ونموذجها الناجح، رغم العقوبات الظالمة، في مجالات مثل الخلايا الجذعية والتقنيات الرقمية ونظام الرعاية الصحية الحديث، وأدان العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني خلال الأربعين يومًا الماضية، واصفًا إياه بجريمة حرب ورمز لإساءة استخدام التقنيات المتقدمة ضد الإنسانية.

وصرح الدبلوماسي الإيراني قائلاً: دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولجنة السكان والتنمية إلى توثيق إساءة استخدام التكنولوجيا ضد المدنيين، وإلى اعتبار السلام والأخلاق شرطين أساسيين للتنمية المستدامة.

وقال المندوب الإيراني في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية: أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً على ضرورة الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة لحماية حق شعبها في الاستفادة من التقدم العلمي.

ورداً على اتهامات مندوب الكيان الصهيوني، وصف هذا الكيان بأنه يفتقر إلى أي كفاءة أخلاقية أو قانونية، وقدم إحصاءات عن جرائمه في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، واصفاً أفعاله بأنها مثال صارخ على الإبادة الجماعية.

وواصل المندوب الإيراني في اجتماع الأمم المتحدة كشفه للوجه الحقيقي لهذا الكيان في هجماته على المواقع الدينية، وصرح بأن الكيان الصهيوني "نظام مارق، ومجرم حرب، وتهديد مستمر للسلم والأمن الدوليين".

ورداً على تصريحات ممثل الولايات المتحدة، أدان الممثل الإيراني، نيابة عن 168 طالباً شهيداً في ميناب، بشدة الجرائم غير القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة، وذكّر بجرائم حرب مماثلة في حرب الأيام الاثني عشر، مصرحاً بأن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ومثالاً واضحاً على جريمة حرب، وأنه يجب محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكها للقانون الدولي.

