روسيا تحذر حكومة الاحتلال لاستهدافها مفاعل "بوشهر"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقالت القناة 12 الصهيونية في تقريرها نقلاً عن مصادر أن موسكو حذرت من أن هذه الهجمات قد تعرض العاملين الروس في المفاعل للخطر، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية.

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، أشار مسؤول إيراني في محطة بوشهر النووية إلى تضرر وحدات إنتاج البتروكيماويات في مجمع عسلوية.

من جانبه، أعلن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس استهداف أكبر منشأة للبتروكيماويات في عسلوية جنوب إيران، مؤكدا صدور تعليمات لجيش الاحتلال بضرب البنية التحتية الإيرانية "بكل قوة"، وأن الهجمات عطلت منشأتين تمثلان 85 بالمئة من صادرات إيران البتروكيميائية، حسب زعمه.

/انتهى/