عراقجي: الخطاب التهديدي والتناقضات المستمرة مؤشر واضح على سوء نوايا امريكا وعدم جديتها في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، التطورات الإقليمية والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار في اتصال هاتفي مساء الأحد.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الباكستاني، أثناء شرحه لجهود بلاده لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، استعداد باكستان لمواصلة المشاورات في هذا الشأن.

وأشاد وزير خارجية إيران بجهود جميلة ووساطة باكستان في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مُذكّراً بنهج إيران المسؤول في الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأشار وزير خارجية إيران إلى التجارب المريرة التي شهدها العام الماضي، وإلى الانتهاكات المتكررة لالتزامات الولايات المتحدة، ولا سيما العدوان العسكري على إيران خلال مفاوضات يونيو ويوليو الماضي، واعتبر أن تصرفات الولايات المتحدة الأخيرة في انتهاك وقف إطلاق النار، وتهديد الموانئ والسواحل والسفن الإيرانية، والخطاب التهديدي، وتقديم مطالب غير معقولة، والتناقضات المستمرة، كلها مؤشرات واضحة على سوء نوايا أمريكا وعدم جديتها في الدبلوماسية.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة إمكانياتها لحماية مصالح إيران وأمنها القومي.

كما شدد وزيرا خارجية إيران وباكستان على ضرورة مواصلة المشاورات لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

/انتهى/