متحدث الخارجية الايرانية: لما يتخذ القرار بعد بشأن المشاركة في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية في في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان القرار لم يتخذ بعد بشأن المشاركة في المفاوضات في اسلام آباد او لا.

واضاف بقائي: التردد في اتخاذ القرار في المشاركة من عدمها يعود للرسائل والسلوكيات المتناقضة والاجراءات غير المقبولة من قبل أمريكا.

واشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى ان الطرف المقابل هو من بدأ الحرب ونقض بعد ذلك تعهداته بينما التزمت إيران دوما بتعهداتها مؤكدا ان الحصار البحري على الموانئ الإيرانية انتهاك للقانون الدولي.

ولفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى ان القرار النهائي حول المشاركة في المفاوضات يعود إلى السيد قاليباف رئيس الوفد الإيراني.

واكد بقائي إلى انه يجب قياس أي مسار دبلوماسي أو أي مفاوضات بناء على مصالحنا ومعاييرنا، مشيرا إلى ان مجرد الذهاب والإياب ليس في حد ذاته معياراً لنجاح مسار ما ولا يمتلك أصالةً في ذاته.

واكد متحدث الخارجية الإيرانية أن المسار الدبلوماسي يجب أن يركز على النتيجة وإدعاء واشنطن الدبلوماسية لا ينسجم مع تحركاتها.

وصرح بقائي: سنعلن مواقفنا بشكل واضح عندما نتخذها وهناك أكاذيب كثيرة في وسائل الإعلام.