قاليباف: أوراق أمريكا نفدت

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف نشر عبر صفحته الشخصية معادلة توضح أوراق اللعب الاقتصادية لكل من إيران وأمريكا، معلناً أنه خلافاً لادعاءات ترامب، فإن أمريكا قد نفدت أوراقها، بينما لا تزال إيران تمتلك الكثير من الأوراق التي يمكنها لعبها.

وأشار قاليباف إلى أن الأمريكيين يتحدثون كثيراً عن أوراقهم، وقام بتحليل هذه الأوراق على النحو التالي:

أوراق جانب العرض (إيران):

- مضيق هرمز (تم لعبه إلى حد ما)

- مضيق باب المندب (لم يُلعب بعد)

- خطوط أنابيب النفط (لم تُلعب بعد)

أوراق جانب الطلب (أمريكا):

- ضخ الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية لإدارة السوق (قاموا بلعبها)

- إدارة الاستهلاك وخفض الطلب على النفط (لعبوها إلى حد ما)

- والآن الانتظار السلبي لارتفاع الأسعار

وكتب رئيس المجلس بسخرية متحدثاً عن القيود الاقتصادية الأمريكية: "يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال العطلات الصيفية في أمريكا إلى هذه القائمة، إلا إذا كانوا يعتزمون إلغاء العطلة في أمريكا!"

