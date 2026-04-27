الصادرات عبر معبر مهران الحدودي ترتفع بنسبة 100% خلال الشهر الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح سهراب كمري، في حديث لمراسل الوكالة عن نمو ملحوظ وغير مسبوق في الصادرات عبر معبر مهران الدولي خلال شهر "فروردين" من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الفترة تصدير أكثر من 246 ألف طن من البضائع بقيمة تجاوزت 60 مليون دولار عبر هذا المعبر.

وأضاف كمری أن هذه الأرقام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تُظهر زيادة تزيد عن 100%.

ووصف كمری معبر مهران، في إشارة منه إلى عبور نحو 600 شاحنة مغادرة يومياً من المعبر متجهة إلى العراق، بأنه "ميناء في قلب البر"، حيث حافظ على نشاطه على مدار الساعة خلال هذه الأيام، على الرغم من التحديات الإقليمية.

وشدد مدير عام جمارك محافظة إيلام على أهمية الحفاظ على تدفق الصادرات ومنع تراكم البضائع، قائلاً: "كان نشاطنا مستمراً دائماً، ولم تنقطع اتصالاتنا. فحتى خلال فترة الحرب، حاولنا إبقاء عجلة حياة الناس، وكذلك الدورة الاقتصادية للبلاد، دوراناً، وضمان وصول البضائع الإيرانية إلى المستهلك العراقي".

وأشار كمري إلى إقبال التجار العراقيين على المنتجات الإيرانية عالية الجودة، قائلاً: "يشيد العراقيون بالجودة العالية للسلع الإيرانية، وخاصة المنتجات الزراعية".

ووفقاً للإحصائيات المقدمة، فإن أهم السلع المصدرة خلال شهر فروردين 1405 (مارس - ابريل 2026) شملت: المنتجات الزراعية، والبلاط والسيراميك، والكلنكر، وأحجار البناء، والأواني البلاستيكية وذات الاستخدام مرة واحدة، والأسماك الحية، وحديد التسليح.

وأضاف كمري أن هذه الأرقام تُظهر تنوع وجودة عالية للمنتجات التصديرية الإيرانية، والتي تمكنت من ترسيخ مكانتها في السوق العراقية.

وتابع قائلاً: "لقد تحقق هذا النجاح في وقت يشهد معبر مهران عبور شاحنات من جميع أنحاء البلاد، كما أن ازدهار الصادرات في هذا المعبر يبشر بمستقبل مشرق لاقتصاد المنطقة والبلاد."

