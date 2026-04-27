أحدث إحصاءات شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الاثنين أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 7 شهداء (بمن فيهم شهيد انتشل من تحت الأنقاض) و18 جريحاً إلى مستشفيات القطاع.

وأكدت الوزارة استمرار بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع عدم إمكانية الوصول إليهم بسبب عجز فرق الإسعاف وعدم توفر المعدات اللازمة.

وأضاف التقرير أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 817 شهيداً، وعدد الجرحى 2,296 جريحاً، كما تم انتشال 762 جثماناً من تحت الأنقاض.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ انطلاق الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و593 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 172 ألفاً و399 جريحاً.

