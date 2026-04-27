  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٨ م

اللواء قاآني: الکیان الصهيوني عجز أمام مقاومة الشباب اللبناني

اللواء قاآني: الکیان الصهيوني عجز أمام مقاومة الشباب اللبناني

في إشارة إلى التكاليف الباهظة والإخفاقات المتكررة للکیان الصهيوني، أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي: لقد أصبح هذا الکیان يائسًا وعاجزًا أمام مقاومة وإبداع الشعب اللبناني.

أفادت وکالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، بيانًا جاء فيه:

لقد أثبتت المقاومة الباسلة لحزب الله في لبنان أن الروايات التي يروج لها الکیان الصهيوني، التابع له، لإنهاء المقاومة وتدمير حزب الله في لبنان، ليست سوى أكاذيب.

رغم الإنفاق الباهظ، وتوظيف موارد بشرية وعسكرية ضخمة، وإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فإن الکیان الصهيوني اليوم أشدّ يأسًا وعجزًا من أي وقت مضى أمام مبادرة ومقاومة الشباب اللبناني المتحمس.

لم ينجح هذا الکیان المُثير للحروب في إنهاء أي حرب خلال السنوات الماضية، وفشل في تحقيق أهدافه العسكرية، وهو فشل ذريع ومُذل.

إن ساحات المقاومة اليوم أقوى وأكثر تماسكًا من أي وقت مضى، تقف جنبًا إلى جنب مع حزب الله البطل، وستتحرك عند الحاجة لنصرة الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين، ولتُذكّر الصهاينة المجرمين بجريمتهم الشنيعة.

إسماعيل قاآني

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي

/انتهی/

رمز الخبر 1970302
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات