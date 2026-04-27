اللواء قاآني: الکیان الصهيوني عجز أمام مقاومة الشباب اللبناني

أفادت وکالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، بيانًا جاء فيه:

لقد أثبتت المقاومة الباسلة لحزب الله في لبنان أن الروايات التي يروج لها الکیان الصهيوني، التابع له، لإنهاء المقاومة وتدمير حزب الله في لبنان، ليست سوى أكاذيب.

رغم الإنفاق الباهظ، وتوظيف موارد بشرية وعسكرية ضخمة، وإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، فإن الکیان الصهيوني اليوم أشدّ يأسًا وعجزًا من أي وقت مضى أمام مبادرة ومقاومة الشباب اللبناني المتحمس.

لم ينجح هذا الکیان المُثير للحروب في إنهاء أي حرب خلال السنوات الماضية، وفشل في تحقيق أهدافه العسكرية، وهو فشل ذريع ومُذل.

إن ساحات المقاومة اليوم أقوى وأكثر تماسكًا من أي وقت مضى، تقف جنبًا إلى جنب مع حزب الله البطل، وستتحرك عند الحاجة لنصرة الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين، ولتُذكّر الصهاينة المجرمين بجريمتهم الشنيعة.

إسماعيل قاآني

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي

