أحدث إحصاءات شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة "النشرة" اللبنانية، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الثلاثاء أنه تم نقل شهيد واحد و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك نتيجة العدوان الصهيوني.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع عدد الشهداء إلى 818 شهيداً، وعدد الجرحى إلى 2,301 جريح، كما تم انتشال 762 جثماناً من تحت الأنقاض.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية الحرب وحتى الآن بلغ 72 ألفاً و594 شهيداً، بينما وصل عدد الجرحى إلى 172 ألفاً و404 جرحى.

