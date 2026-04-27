ايران تُنتخب نائبا لرئيس مؤتمر مراجعة نزع السلاح النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الأول من مؤتمر استعراض نزع السلاح النووي، انتُخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبًا لرئيس المؤتمر.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة ودول الخليج الفارسي، لمنع انضمام إيران، فقد أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوًا في هيئة رئاسة هذا المؤتمر المحوري في مجال نزع السلاح النووي.

ويُعدّ مؤتمر استعراض نزع السلاح النووي من أهم الاجتماعات الدولية في مجال نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويستعرض، بمشاركة الدول الأعضاء، عملية تنفيذ التزامات الدول في إطار أنظمة نزع السلاح النووي الدولية.

ويوفر هذا المؤتمر منصة لتقييم التقدم المحرز، والتحديات، والثغرات في مسار تحقيق نزع السلاح النووي، ولا سيما التزام القوى النووية بإزالة ترساناتها النووية.