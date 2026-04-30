٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٤٨ ص

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اليورانيوم المخصب الإيراني خاضع لرقابة كاملة من قبل الوكالة

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن جميع اليورانيوم المخصب الإيراني كان ولا يزال خاضعاً للإشراف الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدةً عدم وجود أي تقارير عن انحراف حتى غرام واحد من المواد النووية الإيرانية عن المسار السلمي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أوضحت، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن الولايات المتحدة أساءت استغلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وحاولت تصوير اليورانيوم الإيراني المخصب على أنه تهديد، وذلك بهدف صرف الأنظار عن الإجراءات التي تقوم بها هي وحلفاؤها والتي تنتهك التزاماتهم في مجال نزع السلاح النووي.

وشددت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس المحافظين، لم يكتفوا بعدم إدانة هذه الهجمات غير القانونية، بل قاموا - للأسف الشديد - باتخاذ إجراءات أدت إلى تبديل دور المعتدي بالضحية.

