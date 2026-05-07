اجتماع مجلس الأمن للنظر في مشروع قرار ضد ايران من قبل أمريكا والبحرين

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، بدأ مجلس الأمن الدولي جلسته الاستثنائية قبل لحظات للتصويت على مشروع قرار ضد إيران مقدم من البحرين والولايات المتحدة، ومراجعة الوضع في مضيق هرمز.

ويتخذ مشروع القرار الجديد المقدم من البحرين والولايات المتحدة، والذي أُعد بعد رفض مشروع القرار السابق بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، نهجًا أكثر حذرًا، ويتجنب صراحةً استخدام عبارة "استخدام القوة"، ولكنه لا يزال ضمن إطار الفصل السابع من لوائح مجلس الأمن.

ويصف مشروع القرار "أفعال إيران، بما في ذلك زرع الألغام البحرية، بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى وقف فوري للهجمات، والإعلان عن مواقع الألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالة الألغام".

في حين أن العدوان العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد عطل الملاحة في مضيق هرمز، وتعتبر دول عديدة دفاع إيران مشروعاً.