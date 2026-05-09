روسيا: لا ندعم مسودة القرار الأمريكي البحريني ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ألكسندر إليموف، نائب وزير الخارجية الروسي، أكد في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" أن موسكو لا تستطيع دعم مسودة القرار المقدمة من الولايات المتحدة والبحرين بشأن إيران.

وأضاف إليموف: "نطلب من الأطراف المشاركة في صياغة هذه المسودة سحبها، وعدم السعي إلى التعجيل باتخاذ قرار، لأنه في الظروف الراهنة لا توجد أية آفاق لاعتماد هذه المسودة".

وأوضح نائب الوزير أن المسودة المشتركة التي تقدمت بها روسيا والصين لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات، والتي تطلب من جميع الأطراف إنهاء الحرب، وحل الخلافات عبر المفاوضات السياسية، وضمان حركة السفن في الممرات المائية.

وأعرب إليموف عن قلقه من تجدد التوترات العسكرية في المنطقة، قائلاً: "إن استئناف الهجمات بين إيران وأمريكا أمر مقلق، ونأمل أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة". وأكد أن موقف روسيا كان منذ البداية قائماً على "الوقف غير المشروط للعنف، والتوصل إلى حل سياسي واتفاقات دائمة بين طهران وواشنطن".

