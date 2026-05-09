تشويش واسع النطاق في الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز، تُظهر صور أنظمة التتبع البحري أنه مع بدء التحركات العسكرية الأمريكية المعروفة باسم "عملية الحرية"، ازداد الاضطراب في أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) ونظام التعريف الآلي (AIS) في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بشكل حاد.

ويشير هذا التقرير إلى أن مستوى الاضطراب في أنظمة الملاحة البحرية قد ازداد بشكل ملحوظ منذ يوم الاثنين، وتُظهر صور التتبع البحري استمرار هذا الوضع.

وقد تسبب هذا الاضطراب في إرباك آلاف السفن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث بحرية في هذا الممر الحيوي.

كما تُظهر صور الخرائط البحرية المنشورة اختفاء بعض السفن فجأة من أنظمة التتبع في مضيق هرمز، وهي مشكلة يُرجّح الخبراء أنها ناجمة عن اضطرابات شديدة في أنظمة الملاحة.

نظراً للوضع المتوتر في الشرق الأوسط، يتوقع المحللون استمرار هذه الاضطرابات في هذا الممر المائي الاستراتيجي خلال الأيام القادمة.

