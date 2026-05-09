السفير الايراني: العلاقات الإيرانية الصينية ستتعمق

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أدلى رحماني فضلي بهذه التصريحات قبيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين الأسبوع المقبل.

وصرح السفير الإيراني لدى الصين للصحفيين في بكين يوم الجمعة بأن علاقات طهران مع بكين ستشهد "توسعًا وتعمقًا" في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف رحماني فضلي أن إيران والصين تتشاركان "وجهات نظر متقاربة جدًا" بشأن قضايا الأمن الإقليمي والسلام والتنمية العالمية.

ووفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، جاءت هذه التصريحات وسط تكهنات بأن واشنطن قد تعرض على بكين تخفيضات جمركية أو تنازلات تجارية مقابل زيادة الضغط على طهران لقبول "اتفاق سلام أوسع في الشرق الأوسط".

وفي حين نفى السفير الإيراني لدى الصين هذه التكهنات، أعرب عن ثقته في التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين.

قال رحماني فضلي: "لم نتصور قط أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على الصين لتغيير موقفها ورؤيتها للعلاقات مع إيران".

زار وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، بكين هذا الأسبوع، والتقى بنظيره الصيني وانغ يي وأجرى معه محادثات.

وذكر عراقجي في تقرير عن الزيارة: "بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، فإن المشاورات المستمرة والوثيقة مع الصين بالغة الأهمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وصفه للاجتماع، أضاف: "استعرضنا وتبادلنا خلال هذا الاجتماع قضايا رئيسية، من بينها الحرب المفروضة مؤخرًا على بلادنا، والوضع في مضيق هرمز، والتطورات في منطقة غرب آسيا، وتطوير العلاقات التجارية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "خلال هذه الزيارة، تم التأكيد مجدداً على مواقف الصين الداعمة والبناءة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أتقدم بخالص الشكر للسيد وانغ يي وزملائه الكرام على حسن ضيافتهم".

ووفقاً للبيت الأبيض، سيتوجه دونالد ترامب إلى الصين يومي ١٤ و١٥ مايو/أيار للقاء شي جين بينغ.

