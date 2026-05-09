قفزة بنسبة 75% في أعداد السياح العراقيين في إيلام

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال فرزاد شريفي، في حديثه مع مراسل الوكالة ، إن إيلام تحولت إلى إحدى الوجهات المفضلة للسياح العراقيين بفضل ما تزخر به من معالم تاريخية غنية وانتشار الفنادق التقليدؤة التراثية، مشيراً إلى أن البنى التحتية العلاجية والطبية في المحافظة ساهمت أيضاً في تعزيز هذا الاتجاه.

وأضاف شريفي، في إشارة إلى الحدود المشتركة البالغة 430 كيلومتراً مع العراق ووجود معبر مهران الرسمي كأحد أكثر المعابر نشاطاً في البلاد، أن قرب مدينة مهران من محافظة واسط العراقية (ومركزها مدينة الكوت) وفر أرضية مناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية الوثيقة بين الجانبين.

